Далер Кузяев: Хотели побороться за первую строчку, но не получилось - Советский спорт
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16 ноября 2019 23:16Футбол

Далер Кузяев: Хотели побороться за первую строчку, но не получилось

Полузащитник сборной России Далер Кузяев – о крупном поражении Бельгии (1:4) в отборочном матче Евро-2020.

- Конечно, сегодня хотели побороться за первую строчку (в турнирной таблице), но не получилось, ничего страшного, главное - мы уже на Евро, - цитирует Кузяева ТАСС со ссылкой на телеканал «Матч Премьер».

Добавим, что сборная России прервала свою серию из семи побед кряду и, имея в активе 21 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I.

В заключительном матче группового этапа сборная России 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.

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