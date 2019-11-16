Далер Кузяев: Хотели побороться за первую строчку, но не получилось Полузащитник сборной России Далер Кузяев – о крупном поражении Бельгии (1:4) в отборочном матче Евро-2020.

- Конечно, сегодня хотели побороться за первую строчку (в турнирной таблице), но не получилось, ничего страшного, главное - мы уже на Евро, - цитирует Кузяева ТАСС со ссылкой на телеканал «Матч Премьер».

Добавим, что сборная России прервала свою серию из семи побед кряду и, имея в активе 21 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I.

В заключительном матче группового этапа сборная России 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.