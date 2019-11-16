Станислав Черчесов: Получили определенный опыт, поняли, что нам необходимо усиливать - Советский спорт
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16 ноября 2019 23:29Футбол

Станислав Черчесов: Получили определенный опыт, поняли, что нам необходимо усиливать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – о крупном поражении команды в отборочном матче Евро-2020 с Бельгией (1:4).

- Счет 1:4 нас не красит. Хотели играть в футбол, поиграть от себя. Попытались помериться силами с Бельгией в открытом противостоянии. В этом они были удачливее.

Получили определенный опыт, поняли, что нам необходимо усиливать. В матчах с более слабыми соперниками это понять сложнее, - рассказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что сборная России прервала свою серию из семи побед кряду и, имея в активе 21 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I.

В заключительном матче группового этапа сборная России 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.

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