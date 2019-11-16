Рашид Рахимов: Не вижу ничего страшного в поражении сборной Бельгии Российский тренер Рашид Рахимов – о крупном поражении сборной России в отборочном матче Евро-2020 с Бельгией (1:4).

- Я не вижу ничего страшного в этом поражении. Мы решили основную задачу. Эта игра показывает, над чем нужно работать, на что еще обратить внимание, чтобы эту разницу в классе нивелировать, - передает слова Рахимова ТАСС.

Добавим, что сборная России прервала свою серию из семи побед кряду и, имея в активе 21 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I.

В заключительном матче группового этапа сборная России 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.