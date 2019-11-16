Станислав Черчесов: Я бы не назвал матч с Бельгией экспериментом Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – о поражении команды в отборочном матче Евро-2020 с Бельгией (1:4).

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- Я бы не назвал этот матч экспериментом. Ситуация заставляла нас побеждать, чтобы занять первое место. Я понимал, что это риск. Значит, нужно находить другие аргументы в матчах с соперниками самого высокого уровня. Большое значение имеет физическая готовность, которая у нас была на хорошем уровне на чемпионате мира. Сегодня, думаю, мы недобрали в плане физической готовности, - цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

Добавим, что сборная России прервала свою серию из семи побед кряду и, имея в активе 21 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I.

В заключительном матче группового этапа сборная России 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.