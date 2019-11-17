Александр Бубнов: Бельгийцы играли относительно в свою силу лишь в первом тайме Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре сборной России в отборочном матче Евро-2020 против команды «Бельгии» (1:4).

- Результат этой встречи демонстрирует, прежде всего, существенную разницу в классе команд. По большому счету бельгийцы играли относительно в свою силу лишь в первом тайме, когда накидали нашим три безответных мяча.

Наверняка Станислав Черчесов ставил задачу выиграть и попытаться занять первое место — отсюда выбор тактики и плана на матч. Но класс команд настолько разный, что это не сработало, а обернулось разгромным поражением.

Спустит ли это поражение сборную с небес на землю? Для специалистов еще после чемпионата мира был очевиден потенциал команды. На самом турнире мы не обыграли ни одну топовую сборную — лишь самых слабых в группе, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что Бельгия одержала девятую победу в девяти встречах группового этапа отборочного раунда Евро-2020 и с 27 очками гарантировали себе участие в финальной части турнира.

Сборная России, набрав 21 очко, также обеспечила себе участие в финальной части Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.

В заключительном матче группового этапа сборная России 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино, а Бельгия в тот же день на своем поле сыграет против команды Кипра.