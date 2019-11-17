Сборная России - о поражении Бельгии: Мы очень старались, но у нас не все получилось Сборная России прокомментировала крупное поражение в отборочном матче Евро-2020 с командой Бельгии (1:4).

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- В матче с Бельгией у нас не все получилось, но мы очень старались и хотели добиться положительного результата. Продолжаем работать и двигаться дальше! — говорится в сообщении национальной команды, опубликованном в Instagram российской сборной.

Добавим, что сборная России, набрав 21 очко в девяти встречах группового этапа отборочного раунда, обеспечила себе участие в финальной части Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.

В заключительном матче группового этапа российская команда 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино, а Бельгия в тот же день на своем поле сыграет против команды Кипра.