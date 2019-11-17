Борис Игнатьев: У Черчесова после поражения Бельгии впереди работы непочатый край - Советский спорт
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17 ноября 2019 11:04Футбол

Борис Игнатьев: У Черчесова после поражения Бельгии впереди работы непочатый край

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев – о поражении национальной команды в отборочном матче Евро-2020 с Бельгией (1:4).

- Я думаю, что у Черчесова впереди работы непочатый край после этого поражения. Мы увидели преимущество соперника в индивидуальном мастерстве, а в плане тактики обе команды выбрали почти одно и то же, только бельгийцы играли с пятью защитниками, а мы - с четырьмя. Сами отдавали пространство, встречали их на своей половины поля без прессинга, - цитирует Игнатьева ТАСС.

Добавим, что сборная России, набрав 21 очко в девяти встречах группового этапа отборочного раунда, обеспечила себе участие в финальной части Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.

В заключительном матче группового этапа российская команда 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино, а Бельгия в тот же день на своем поле сыграет против команды Кипра.

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