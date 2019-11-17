Валерий Газзаев: Неубедительная игра вратаря сказалась на результате матча с Бельгией Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев – о поражении национальной команды в отборочном матче Евро-2020 с Бельгией (1:4).

- Неслучайно бельгийцы занимают первое место в рейтинге ФИФА. В первом тайме они продемонстрировали очень высокий уровень мастерства, они точно являются одними из главных кандидатов на победу на чемпионате Европы.

Неубедительная игра вратаря (Маринато Гилерме) сказалась на результате. Я считаю, что в трех из четырех пропущенных мячей он должен был выручать, - цитирует Газзаева ТАСС.

Добавим, что сборная России, набрав 21 очко в девяти встречах группового этапа отборочного раунда, обеспечила себе участие в финальной части Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.

В заключительном матче группового этапа российская команда 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино, а Бельгия в тот же день на своем поле сыграет против команды Кипра.