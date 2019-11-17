Константин Генич: Бельгия - топ-сборная, и это мы знали еще до игры Спортивный комментатор Константин Генич – о поражении национальной команды в отборочном матче Евро-2020 с Бельгией (1:4).

- Нужно признать, что ничего сверхъестественного не произошло. Бельгия — топ-сборная (первое место в рейтинге ФИФА), и это мы знали еще до игры. Важно было понять, как мы сыграем с учетом того, что нам надо было побеждать.

В итоге мы увидели то, что увидели. Против элитных команд действовать так, как это было особенно в первом тайме, нам нельзя, - цитирует Генича «Матч ТВ».

Добавим, что сборная России, набрав 21 очко в девяти встречах группового этапа отборочного раунда, обеспечила себе участие в финальной части Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.

В заключительном матче группового этапа российская команда 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.