Андрей Червиченко: Игра с Бельгией стала учебным пособием по вопросу реализации своих моментов Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко – о поражении национальной команды в отборочном матче Евро-2020 с Бельгией (1:4).

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- Думаю, не все сильно расстроились поражению, потому что, если смотреть правде в глаза, оказаться выше Бельгии в группе шансов у нас было крайне мало. Поэтому ничего страшного не произошло, а игра стала учебным пособием по вопросу реализации своих моментов. Вот что значит класс, и вот почему именно за этих игроков платят в 5, 10, 20 раз больше, чем за тех, кто представляет нашу сборную, – цитирует Червиченко Rusfootball.info.

Добавим, что сборная России, набрав 21 очко в девяти встречах группового этапа отборочного раунда, обеспечила себе участие в финальной части Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.

В заключительном матче группового этапа российская команда 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.