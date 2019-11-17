Евгений Бушманов: Решение сыграть в такой футбол с Бельгией – правильное

– Решение сыграть в такой футбол – правильное. В этом случае ты понимаешь, над чем ещё надо работать. Кроме того, задача выхода на чемпионат Европы уже решена. Понятно, что хотелось выиграть. Это очевидно. И потом, наша команда не бежала вперед с шашками наголо. Были допущены ошибки, которые в следующий раз лучше не допускать, чтобы успешно играть с командами уровня Бельгии, – передает слова Бушманова «Евро-Футбол.ру».
Добавим, что сборная России, набрав 21 очко в девяти встречах группового этапа отборочного раунда, обеспечила себе участие в финальной части Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.
В заключительном матче группового этапа российская команда 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.
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