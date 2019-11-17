Александр Медведев: Не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к Евро Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от отборочного матча Евро-2020 между сборными России и Бельгии (1:4).

- Поражение своевременным не бывает, но иногда полезно принять такой холодный душ. Хорошо, что забили, потому что проигрывать всухую было бы вообще печально. Игра еще раз показывает, с каким уровнем конкуренции нам приходится сталкиваться в Лиге чемпионов, Лиге Европы, в матчах сборных. Не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к Евро, и мы видим, что у нас есть команда, которая может играть и будет играть, - передает слова Медведева ТАСС.

Добавим, что сборная России, набрав 21 очко в девяти встречах отборочного раунда, обеспечила себе участие в финальной части Евро-2020. В заключительном матче группового этапа российская команда 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.