«Спартак-2» проиграл «Лучу», «Енисей» разгромил «Томь» - Советский спорт
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17 ноября 2019 15:52Футбол

«Спартак-2» проиграл «Лучу», «Енисей» разгромил «Томь»

«Спартак-2» проиграл «Лучу» в домашнем матче 24-го тура ФНЛ со счетом 0:2.

В составе владивостокского клуба голами отметились Максим Насадюк (79-я минута) и Саид Алиев (81-я).

После этой игры «Спартак-2», имея в активе 24 очка, расположился на 15-й строчке в турнирной таблице ФНЛ. «Луч» набрав 23 очка, поднялся на 17-е место.

В следующем туре «Спартак-2» на своем поле примет «Авангард», а «Луч» на выезде встретится с «Торпедо».

Добавим, что в других матчах 24-го тура «Нефтехимик» в гостях взял верх над «Текстильщиком» (2:1), а «Енисей» на своем поле разгромил «Томь» (3:0).

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