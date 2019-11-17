Владимир Пономарев: Бельгийцы начали валять дурака уже в первом тайме

- Бельгийцы начали валять дурака уже в первом тайме и при этом забили три мяча. А после перерыва они просто отбывали номер: держали мяч, старались, чтобы по ногам поменьше попало, и отпихивались от мяча, не шли вперед, и то забили еще один мяч. Ну куда это годится? Это просто позор какой-то! Стыдно было на это смотреть. Но от ребят здесь ничего не зависит. Это такой уровень футбола у нас. Игроки очень слабые. Зарплаты большие, а уровень очень слабый, - приводит слова Пономарева «Евро-футбол.ру».
Добавим, что сборная России, набрав 21 очко в девяти встречах группового этапа отборочного раунда, обеспечила себе участие в финальной части Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.
В заключительном матче группового этапа российская команда 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.
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