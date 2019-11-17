Виктор Булатов: Если бы забили свои моменты, то могли бы выиграть у «Луча» Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов подвел итоги домашнего матча 24-го тура ФНЛ против «Луча» (0:2).

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- Считаю, что игра была равной. Моменты были и у нас, и у «Луча». Если бы мы забили свои моменты, то могли бы выиграть, но игра качнулась в пользу «Луча». Каких-то претензий к ребятам нет, плюс большая группа футболистов по разным причинам у нас сегодня отсутствовала. Будем готовиться к завершающей игре этой части чемпионата, - передает слова Булатова пресс-служба красно-белых.

Добавим, что в следующем туре «Спартак-2» на своем поле встретится с «Авангардом».