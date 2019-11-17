Александр Медведев – о матче с Бельгией: Последнее дело – винить вратарей - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 ноября 2019 18:53ФутболГичунцев Артур

Александр Медведев – о матче с Бельгией: Последнее дело – винить вратарей

Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение сборной России в матче отбора к Евро-2020 с командой Бельгии (1:4).

«Поражение своевременным не бывает, но иногда полезно принять такой холодный душ. Первые 15 минут бельгийцы отошли назад, отдали нам все поле, а мы, к сожалению, не смогли создать голевые моменты. Потом бельгийцы стали играть так, как умеют, и не надо забывать, на каком месте они находятся в рейтинге Международной федерации футбола. Ну и, конечно, вратарь не ошибался, но и не выручил, хотя это последнее дело – винить вратарей.

Хорошо, что забили, потому что проигрывать всухую было бы вообще печально. Игра ещё раз показывает, с каким уровнем конкуренции нам приходится сталкиваться в Лиге чемпионов, Лиге Европы, в матчах сборных. Не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к Евро, и мы видим, что у нас есть команда, которая может играть и будет играть. У нас отсутствовали два ключевых игрока — Головин и Черышев, думаю, они усилят игру нашей команды.

Глупо считать, кого заменили и почему. У нас командный дух, и я уверен, что ребята проанализируют всё вместе с главным тренером. Сейчас у нас главная цель – подготовиться к чемпионату Европы, он не за горами», – цитирует Медведева ТАСС.

Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Президент UFC: Менеджеры Хабиба порой выводят из себя Арман Царукян: Емельяненко навсегда останется первым великим российским бойцом а Хабиб - вторым Арман Царукян: Ждем Овечкина в UFC
«Саламыч, звони Игорю!» Отар Кушанашвили об итогах разгромного матча Наш пламенный трибун-обозреватель призывает тренера сборной сделать выводы по поводу вратарской позиции. 17.11.2019 17:28 Футбол Кушанашвили Отар
Сергей Толчинский: Видео нашей драки со «Спартаком» до сих пор в интернете гуляет Форвард ЦСКА – о противостоянии с красно-белыми, Кубке Германии и своем увлечении теннисом. 13.11.2019 15:30 Хоккей Кузютина Елена
Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается Денис Лебедев: У Альвареса неиссякаемый заряд энергии, он может победить любого соперника
Рекорд Билялова, третье подряд поражение ЦСКА, черная серия «Северстали» «Советский спорт» рассказывает о самых ярких моментах большого хоккейного четверга. 14.11.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Разгромили по-братски. Дуэт бельгийцев разгромил Россию Команда Станислава Черчесова в Петербурге за тайм получила три мяча от Эдена Азара и его брата Торгана и не смогла навязать Бельгии борьбу за первое место в отборочной группе к Евро-2020. 16.11.2019 21:58 Футбол Мощенко Захар
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Андрей Разин: Мне и шаманов уже предлагали… «Северсталь» потерпела десятое поражение подряд, но так ли все плохо? 15.11.2019 14:00 Хоккей Кузютина Елена
Борис Майоров: Ковальчук пригодится «Авангарду» Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы. 14.11.2019 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
18:53 Футбол Александр Медведев – о матче с Бельгией: Последнее дело – винить вратарей
18:41 ММА Президент UFC: Менеджеры Хабиба порой выводят из себя
18:26 Футбол «Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару»
17:30 Футбол Валерий Рейнгольд: Что понравилось в сборной? Бакаев
17:28 Бокс Михаил Кокляев: Я – гвардеец кардинала в правовом поле
16:52 Футбол Виктор Булатов: Если бы забили свои моменты, то могли бы выиграть у «Луча»
16:41 Футбол Владимир Пономарев: Бельгийцы начали валять дурака уже в первом тайме
16:27 Футбол Александр Медведев: Не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к Евро
16:12 Конькобежный спорт Шихова стала третьей на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира
15:52 Футбол «Спартак-2» проиграл «Лучу», «Енисей» разгромил «Томь»
15:46 Теннис Медведев не сыграет за сборную России в финальной стадии Кубка Дэвиса
15:31 Футбол Мамаев выйдет в стартовом составе «Ростова» на игру с «Краснодаром»
15:17 Футбол Евгений Бушманов: Решение сыграть в такой футбол с Бельгией – правильное
14:56 Хоккей «Металлург» проиграл «Куньлуню», прервав свою серию из пяти побед
14:44 Биатлон «Есть явные пассажиры». Дмитрий Губерниев - о составе сборной России по биатлону
14:29 Хоккей Алексей Кудашов: У игроков СКА страдает реализация
14:14 Футбол Андрей Червиченко: Акинфеев - бесспорная легенда, но за последний год он прибавил только в возрасте
13:53 Футбол Андрей Червиченко: Игра с Бельгией стала учебным пособием по вопросу реализации своих моментов
13:33 Фигурное катание Екатерина Рябова: Задачи бороться за медали на Гран-при в Москве не было
13:32 Хоккей Крэйг Беруби: Для первого матча в НХЛ Костин проделал хорошую работу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array