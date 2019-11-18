Попов объявил о завершении выступлений за сборную Болгарии 32-летний полузащитник провел 90 матчей за национальную команду.

Загрузка...

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов объявил о завершении карьеры в сборной Болгарии, сообщает официальный сайт клуба.

В воскресенье Болгария победила Чехию (1:0) в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 на Национальном стадионе Васила Левски в Софии. Этот матч стал для 32-летнего игрока 90-м в составе сборной.

«После того, как мы не вышли на Евро, я понял, что настало время для смены поколений. Мне 32 года и я хочу сосредоточиться на выступлениях за «Ростов».

Я был капитаном при восьми главных тренерах. Я прошел тяжелый путь и сам для себя решил, что пора остановиться. Теперь я буду самым преданным поклонником сборной».

Попов дебютировал в сборной Болгарии 8 сентября 2007 года в матче отборочного турнира Евро-2020 с Голландией (0:2). А в феврале 2012 года он впервые стал капитаном команды. В 90 матчах за сборную на счету Попова 18 голов и 12 результативных передач.

Напомним, Болгария заняла четвертое место в группе A и не смогла выйти в финальную часть Евро-2020.