Рашид Рахимов: Сборная России не ставила «автобус» в матче с Бельгией Россия крупно проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020.

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов высказался о поражении сборной России от Бельгии (1:4) в матче отборочного турнира Евро-2020 на стадионе «Санкт-Петербург».

«Думаю, тренерский штаб просто пытается найти баланс в игре, – приводит RT слова Рахимова. – В первом тайме его не было, отсюда и результат. Наши «автобус» не ставили и достаточно высоко прессинговали соперника. Но агрессии не хватало, и бельгийцы выходили из-под прессинга, а потом создавали моменты».

Напомним, сборная России пропустила от Бельгии три гола в первом тайме. Дубль сделал полузащитник Эден Азар, еще один мяч на счету его брата – Торгана Азара. После перерыва форвард Ромелу Лукаку забил четвертый гол, после чего защитник Георгий Джикия помог команде избежать сухого поражения.

В заключительном матче отборочного турнира 19 ноября Россия сыграет с Сан-Марино в Серравалле.