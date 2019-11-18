Рашид Рахимов: Не вижу ничего страшного в поражении от Бельгии - Советский спорт
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18 ноября 2019 11:02ФутболЛипкин Антон

Рашид Рахимов: Не вижу ничего страшного в поражении от Бельгии

Бельгия во второй раз победила Россию в квалификации Евро-2020.

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от Бельгии (1:4) в матче отборочного турнира Евро-2020 на стадионе «Санкт-Петербург».

«Не вижу ничего страшного в этом результате, сборная провела хороший отборочный цикл, и данная осечка не должна опустить ее на ступень ниже, – приводит Russia Today слова Рахимова. – Все равно мы обеспечили себе участие в чемпионате Европы, и до начала турнира есть еще время, чтобы поработать над теми аспектами, которые нужно улучшить».

Напомним, в девяти проведенных матчах в квалификации Евро-2020 Россия одержала семь побед при двух поражениях – оба от Бельгии (1:3, 1:4) – и заняла второе место.

Сборная России завершит турнир 19 ноября матчем с Сан-Марино в Серравалле.

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