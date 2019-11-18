Рашид Рахимов: Отсутствие Головина, Черышева и Баринова сказалось на игре сборной России Сборная России проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020.

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Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов высказался о том, как на матче сборной России с Бельгией (1:4) в квалификации Евро-2020 сказалось отсутствие травмированных игроков – Дмитрия Баринова, Александра Головина и Дениса Черышева.

«Это, конечно, сказалось, тем более Головин сейчас выглядит очень хорошо в матчах чемпионата Франции, – приводит RT слова Рахимова. – Он стал абсолютно другим футболистом – игроком высокого уровня.

Черышев выступает в одном из сильнейших чемпионатов Европы. Здесь можно вспомнить и отсутствовавшего Дмитрия Баринова, который зарекомендовал себя с наилучшей стороны за последние пару лет».

Напомним, Баринов и Черышев не приехали в сборную из-за травм, а Головин, хотя и был в расположении команды, большую часть прошлой недели тренировался по индивидуальной программе.

Сборная России проиграла Бельгии на стадионе «Санкт-Петербург» и заняла второе место в группе I отборочного турнира.

В заключительном матче квалификации 19 ноября Россия сыграет с Сан-Марино в Серравалле.