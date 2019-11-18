Болельщиков «Торпедо» призывают прийти 23 ноября на стадион имени Стрельцова В этот день клуб проведет заключительный матч в году.

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Организация болельщиков «Торпедо» опубликовала заявление в социальных сетях, в которых призвала 23 ноября прийти на стадион имени Эдуарда Стрельцова.

В этот день «Торпедо» проведет заключительный в году матч 25-го тура первенства ФНЛ с «Лучом». Игра должна была стать прощальной для стадиона на Восточной улице, который со следующего года закроется на реконструкцию.

Однако с ноября «Торпедо» вынуждено принимать соперников на других аренах из-за того, что МВД не дает согласования на проведение матчей на домашнем стадионе клуба.

В этой связи матч «Торпедо» – «Луч» пройдет в спортивном городке «Лужников».

«Вне зависимости от издевательских и бездушных решений безответственных лиц, 23 ноября потратьте несколько минут жизни, чтобы заскочить на наш стадион, на входе поговорить с Эдиком и зайти на свой родной сектор Запад-5», – говорится в заявлении фанатов в инстаграме «КлючНа32».