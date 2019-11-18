Болельщиков «Торпедо» призывают прийти 23 ноября на стадион имени Стрельцова - Советский спорт
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18 ноября 2019 14:28ФутболЛипкин Антон

Болельщиков «Торпедо» призывают прийти 23 ноября на стадион имени Стрельцова

В этот день клуб проведет заключительный матч в году.

Организация болельщиков «Торпедо» опубликовала заявление в социальных сетях, в которых призвала 23 ноября прийти на стадион имени Эдуарда Стрельцова.

В этот день «Торпедо» проведет заключительный в году матч 25-го тура первенства ФНЛ с «Лучом». Игра должна была стать прощальной для стадиона на Восточной улице, который со следующего года закроется на реконструкцию.

Однако с ноября «Торпедо» вынуждено принимать соперников на других аренах из-за того, что МВД не дает согласования на проведение матчей на домашнем стадионе клуба.

В этой связи матч «Торпедо» – «Луч» пройдет в спортивном городке «Лужников».

«Вне зависимости от издевательских и бездушных решений безответственных лиц, 23 ноября потратьте несколько минут жизни, чтобы заскочить на наш стадион, на входе поговорить с Эдиком и зайти на свой родной сектор Запад-5», – говорится в заявлении фанатов в инстаграме «КлючНа32».

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31 октября клубу сообщили, что больше не подпишут документы на проведение домашних матчей! 14 игр играть можно было, последние 3 матча на данном стадионе уже НЕТ. Самое главное, что до сих пор нет ответа, за ЧТО? ПОЧЕМУ? Кто ВИНОВАТ и что ДЕЛАТЬ? На официальное письмо клуба до их пор не ответили (наверное выжидают 30 дней). За это время только болельщики поднимали тревогу по данному вопросу, клуб разродился одним интервью, глава лиги немного налил водички в эфир, из фанатов нас поддержали Торпедо Жодино и Чертаново, ну и несколько пабликов в интернете + заметки в прессе. Но воз и ныне там, 23.11.19 по плану стоял последний официальный матч на стадионе перед реконструкцией и до сих пор не понятно, кому стало скучно, что он запретил проведение матчей, кто так боится своей тени или кто за дверью кабинета уже не видит людей и другую, реальную, жизнь. За этот год стадион и клуб уже закопали в песок несколько миллионов рублей, чтобы весь год проводить матчи, причем все понимали. что через год стадион снесут, и все равно исполняли нелепые пункты, которые не влияют на безопасность людей, но которые так важны были сотрудникам, тем самым показывая, кто во власти идиот. Осталось пять рабочих дней, чтобы решить вопрос, пройдет ли последний раз на старом стадионе футбол. Неужели мы настолько погрязли в безответственности официальных лиц, которые не в состоянии провести футбол и выполнять честно свою работу. Неужели мы стали настолько морально нищими, что не понимаем, что такое последний официальный матч, и неужели стало столько слабых людей, для которых поле плохое, ветра холодные, кресла неудобные, табло темное и вообще жизнь не сахар.

Публикация от КлючНа32 (@_key_on_32)

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