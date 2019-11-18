Евгений Коноплянка: Тедеско – хороший специалист. Он мне импонировал как тренер Специалист возглавил российский клуб в октябре 2019 года.

Хавбек донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка, выступавший в «Шальке 04», вспомнил о работе с Доменико Тедеско, который ныне работает в московском «Спартаке».

«Тедеско – хороший специалист, со своим стилем и видением футбола. Он мне импонировал как тренер. Тедеско молод, он в начале тренерского пути, поэтому в «Шальке» у него присутствовала некая закрепощенность», – приводит слова украинского футболиста Dynamo.kiev.ua.