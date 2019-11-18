«Реал» подтвердил травму Хамеса Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Хавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес выбыл на неопределенный срок.

Сегодня, 18 ноября он прошел медицинское обследование в расположении клуба, после чего стало ясно, что у футболиста растяжение внутренней связки левого колена. О сроках его восстановления не уточняется.

Родригес получил травму во время тренировки сборной Колумбии, после чего покинул национальную команду.

В текущем сезон он провел 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.