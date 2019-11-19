Во вторник пройдет пресс-конференция, на которой Луис Энрике может объявить о возвращении в сборную Морено покинет команду.

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Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике может вернуться в национальную команду, сообщает The Guardian. Об этом может быть объявлено на запланированной на вторник пресс-конференции.

49-летний испанец покинул сборную в марте из-за болезни своей дочери Ксаны, которая в последствии скончалась. Новым главным тренером команды стал бывший ассистент Луиса Энрике – Роберт Морено, под руководством которого сборная Испании вышла на Евро-2020, одержав восемь побед при двух ничьих в отборочном турнире.

Теперь Луис Энрике готов вернуться, а Морено, по всей видимости, завершит работу с командой. По крайней мере, в понедельник после матча с Испанией (5:0) на стадионе «Ванда Метрополитано» он не пришел на пресс-конференцию и в слезах покинул арену.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Бильбао.