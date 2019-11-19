Стала известна система штрафов в сборной России

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал информацию о системе штрафов в сборной России.
Самый крупный штраф составляет 3 000 евро – за нарушение условий спонсорских соглашений, разглашение закрытой информации и удаление в матче за серьезное нарушение.
За опоздание на сбор тренировку или собрание провинившийся платит 500 евро, за пропуск – 750 евро. За опоздание на официальное командное мероприятие – 1000 евро, за пропуск – 1250 евро. За неподчинение требованиям главного тренера размер штрафа составляет 1500 евро.
Напомним, во вторник сборной России завершит отборочный турнир Евро-2020 матчем с Сан-Марино на «Сан-Марино Стэдиум» в Серравалле. Начало игры – 22:45 (мск).
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