Артем Дзюба: Сказал всем – дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас мучить Форвард сборной России хочет опередить Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Капитан сборной России Артем Дзюба высказался о том, что рассчитывает опередить Александра Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Такие мысли есть, – приводит слова 31-летнего форварда официальный сайт УЕФА. – Имея возможность оставить какой-то след в российской истории, конечно, хочется ею воспользоваться. Постараюсь это сделать. Уже сказал всем игрокам: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить».

Напомним, Кержаков возглавляет список лучших бомбардиров сборной России с 30 голами. У Дзюбы 24 забитых мяча и третье место.

Во вторник сборная России завершит отборочный турнир Евро-2020 матчем с Сан-Марино в гостях.