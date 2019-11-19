Артем Ребров: Сейчас каждый сопляк может написать сообщение, понимая, что ему ничего не будет Голкипер «Спартака» призывает отвечать за свои слова.

Голкипер «Спартака» Артем Ребров высказался о разнице в воспитании молодежи во время его детства и сейчас.

«Поколение моего детства, юности, рожденных в конце 80-х – начале 90-х всегда «отвечало» за свои слова. В любой компании – на улице, в учебном заведении или на футбольном поле, сказав что-то, «предъявив» кому-то, и, уж тем более, оскорбив, ты прекрасно понимал, что за сказанное нужно будет ответить.

Сейчас же, как мне кажется, в восприятии молодежи все поменялось. Каждый невоспитанный сопляк может написать или отправить голосовое сообщение любому человеку, зайдя в социальные сети. И, восхищаясь своим «троллингом», похвастать об этом друзьям. Как правило, понимая, что ему за это ничего не будет», – написал 35-летний Ребров в инстаграме.

Отметим, что поводом к сообщению стала реакция подписчиков на его пост о болельщиках, которые во время матча 15-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:1) нецензурно выражались, находясь на трибуне за скамейкой «Спартака», в адрес игроков и тренеров команды.