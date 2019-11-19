Луис Энрике официально вернулся в сборную Испании Тренер уходил из национальной команды из-за болезни дочери.

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике возвращается в команду. Об этом объявил президент национальной федерации футбола Луис Рубиалес на специальной пресс-конференции, сообщает AS.

Напомним, Луис Энрике был назначен главным тренером сборной Испании после чемпионата мира в России. Однако в марте он покинул свой пост из-за болезни дочери, которая в августе скончалась в возрасте девяти лет.

Все это время командой руководил бывший ассистент Энрике – Роберт Морено, который теперь, по всей видимости, уйдет из команды.

В понедельник после заключительного матча отборочного турнира Евро-2020 с Румынией (5:0) на стадионе «Ванда Метрополитано» в Москве Морено не пришел на пресс-конференцию и покинул стадион в слезах.

Под его руководством сборная Испании заняла первое место в группе F, набрав 26 очков в десяти матчах.