«Торпедо» проведет последний домашнем матч года в спортивном городке «Лужников»

Московское «Торпедо» уведомило Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и владивостокский «Луч» о том, что проведет матч 25-го тура первенства в спортивном городке спорткомплекса «Лужники».
Согласно регламенту соревнований, о месте проведения игры сообщается не менее чем за семь дней до матча.
Напомним, что домашней ареной команды является стадион имени Эдуарда Стрельцова, на котором 23 ноября должна была пройти последняя игра в нынешнем году перед закрытием арены на глобальную реконструкцию. Однако последние две домашних встречи против «СКА-Хабаровска» (2:1) и «Нижнего Новгорода» (0:2), черно-белые провели на «Лужниках» и «Открытие-Арене». В последний раз торпедовцы сыграли на своем стадионе 23 октября против в рамках 19-го тура ФНЛ против «Чайки» (2:1).
Работы по реконструкции стадиона им. Стрельцова начнутся в 2020 году и завершатся через 2,5 года. Обновленный стадион будет вмещать 15 тысяч зрителей.
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