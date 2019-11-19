Александр Самедов: Сборная России с Головиным и без него – это не одно и то же

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о роли полузащитника Александра Головина в национальной команде.
«Саша – бесспорный лидер, мозг команды, – приводит слова Самедова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Когда он не может играть – это огромная потеря для сборной.
Заменить? В принципе любого игрока заменить можно. Но Головин – это уровень, класс, который и делает разницу. Сборная России с ним и сборная без него – это не одно и то же».
Напомним, в субботу сборная России проиграла Бельгии (1:4) в матче отборочного турнира Евро-2020 на стадионе «Газпром Арена». 23-летний Головин не сыграл в матче из-за травмы.
В нынешнем отборочном цикле Головин сыграл в семи матчах (во всех – с первой до последней минуты), забил два гола и сделал семь результативных передач.
Во вторник сборная России проведет заключительный матч в квалификации – в гостях с Сан-Марино. Начало игры – 22:45 (мск).
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