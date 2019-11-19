Руслан Нигматуллин: Предлагаю заканчивать призывы вызывать в сборную ветеранов Нигматуллин заступил за Гилерме.

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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался об игре вратаря национальной команды Маринато Гилерме в матче отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией (1:4) на «Газпром Арене».

«Не самая приятная для меня тема, – приводит слова Нигматуллина официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Ну, пропустил он четыре, да. Не выручил, но прямых ошибок Маринато там не было. Говоря по-вратарски, это были расстрелы.

И вообще, предлагаю все эти призывы вызывать в сборную России кого-то из ветеранов заканчивать. Ни я, ни (Сергей) Овчинников не приедем».

Напомним, Гилерме провел без замен все девять матчей сборной России в квалификации и пропусти восемь голов, из них семь – в двух матчах с Бельгией (1:3, 1:4).

Во вторник сборная России сыграет в гостях с Сан-Марино.