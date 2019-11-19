Нойхаус продлил контракт с менхенгладбахской «Боруссией» Новое соглашение рассчитано до 2024 года.

Лидер чемпионата Германии нынешнего сезона менхенгладбахская «Боруссия» на официальном сайте клуба объявила о продлении контракта с 22-летним центральным полузащитником Флорианом Нойхаусом.

Новое трудовое соглашение между игроком и «жеребцами» рассчитано до лета 2024 года. Предыдущее заканчивалось в 2021 году.

Отметим, что Нойхаус является воспитанником клуба «Мюнхен 1860». Летом 2017 года он перешел в «Боруссию» на правах свободного агента и был сразу же отдан в аренду дюссельдорфской «Фортуне» для получения игровой практики. По итогам того сезона команда Флориан смог помочь команде выйти в первую Бундеслигу, отметившись 6 голами и 3 результативными передачами в 27 встречах. Летом 2018-го он вернулся в Менхенгладбах.

В нынешнем сезоне-2019/20 22-летний игрок провел за «жеребцов» 16 матчей во всех турнирах, забив при этом 1 гол.