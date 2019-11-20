Определились 20 участников Евро-2020

На данный момент известны 20 из 24 участников предстоящего чемпионата Европы. Помимо сборной России и команд Бельгии и Дании, сыграющих с россиянами в одной группе, на турнир отобрались сборные Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Турции, Украины, Уэльса, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.
Оставшиеся четыре путевки будут разыграны в марте 2020 года между 16 командами, получившими это право благодаря результатам, показанным в Лиге наций.
Напомним, Евро-2020 состоится в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года.
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