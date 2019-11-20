Георгий Джикия: Не в обиду Сан-Марино и Кипру, таких соперников на Евро не будет - Советский спорт
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20 ноября 2019 12:32ФутболЛипкин Антон

Георгий Джикия: Не в обиду Сан-Марино и Кипру, таких соперников на Евро не будет

Россия точно сыграет на чемпионате Европы с Бельгией и Данией.

Защитник сборной России Георгий Джикия подвел итоги выступления национальной команды в отборочном турнире Евро-2020

«Мы выполнили задачу, вышли на Евро, – приводит Sport24.ru слова 25-летнего игрока. – Не в обиду Сан-Марино и Кипру, но нам не нужно забывать, что таких соперников на чемпионате Европы не будет. Нужно серьезно готовиться, добавлять и прибавлять».

Напомним, во вторник Россия победила Сан-Марино (5:0) и завершила отборочный турнир на втором месте в группе I.

Уже известны два соперника национальной команды на групповом этапе: это сборные Бельгии и Дании.

Финальный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге.

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