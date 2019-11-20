Бердыев может возглавить «Сочи» ФК «Сочи» близок к договоренности с Курбаном Бердыевым.

Как сообщает «Чемпионат», ФК «Сочи» близок к договоренности с бывшим главным тренером «Рубина» и «Ростова» Курбаном Бердыевым. Последним местом работы специалиста был казанский «Рубин», который он покинул в июне этого года.

Напомним, сегодня «Сочи» уволил с поста главного тренера Александра Точилина.