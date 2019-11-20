Футболистам «МЮ» запретят прогулки в Нур-Султане из-за морозов

Футболисты «Манчестер Юнайтед» получили предупреждение о том, что в преддверии матча с «Астаной» в рамках группового этапа Лиги Европы им не следует находиться на открытом воздухе более 10 минут из-за сильного мороза, установившегося в столице Казахстана. Вечером в день матча температура воздуха может опуститься ниже 20 градусов.
Матч «Астана» - «Манчестер Юнайтед» состоится 28 ноября на искусственном поле «Астана Арены» под закрытой крышей.
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