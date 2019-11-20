Тина Канделаки – о фанатах, оскорблявших Дзюбу: Таким, как вы, на трибунах не место

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась в адрес болельщиков, которые во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) оскорбляли капитана команды Артема Дзюбу.
«Игра может не получаться, но ни разу за последние годы я не видела, чтобы Дзюба сдался или отбывал номер, – написала Канделаки в телеграм-канале. – К сожалению, людям на фанатской трибуне на все это плевать. Вот весело, с задором посылать на три буквы — это да! Таким людям, как вы, на трибунах не место».
Отметим, что после матча Дзюба не подошел к болельщикам сборной России, а сразу отправился в раздевалку.
Команда набрала 24 очка и завершила отборочный турнир на втором месте в группе I. Уже известны два соперника России на групповом этапе Евро-2020: это сборные Бельгии и Дании.
Финальный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге.
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