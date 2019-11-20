«Спартак» проведет сбор в ОАЭ вместо участия в американском турнире

Руководство «Спартака» приняло решение отказаться от участия в коммерческом турнире Florida Cup, который пройдет во второй половине января в американском Орландо, в связи со сложностями процедуры получения виз.
Генеральный директор клуба Томас Цорн заявил, что процесс оформления необходимых документов затянулся, и команда была вынуждена «подготовить альтернативный план по январскому сбору, чтобы не ставить под угрозу подготовку команды к решающему отрезку сезона» – они связались с организаторами турнире в США и отказались от участия, не получив за это штрафные санкции.
Зимний сбор московской команды пройдет в ОАЭ с 13 по 24 января.
Ранее сообщалось о том, что красно-белые с 15 по 18 января 2020 года должны были отправиться США на турнир Florida Cup, где его соперниками должны были стать бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас», а также «Атлетико Насьональ» из Колумбии.
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