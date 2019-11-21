Черчесов – о квалификации Евро-2020: Старались показывать зрелищный футбол Национальная команда досрочно вышла на турнир.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги квалификации Евро-2020.

«Наша команда завершила отборочный цикл чемпионата Европы-2020. Мы старались не только выполнить главную турнирную задачу, но и показывать яркий, зрелищный футбол для своих многочисленных болельщиков, которые искренне поддерживали сборную. Огромное вам спасибо. До встречи на Евро!» – написал специалист в своем Instagram.

На групповом этапе соревнований россияне сыграют с командами Бельгии и Дании. Еще один соперник определится позже.