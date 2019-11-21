Роман Шаронов: Перед игрой с «Зенитом» особое внимание уделяли стандартам - Советский спорт
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21 ноября 2019 12:26Футбол

Роман Шаронов: Перед игрой с «Зенитом» особое внимание уделяли стандартам

Тренер «Рубина» Роман Шаронов – о подготовке казанской команды к матчу 17-го тура чемпионата России против «Зенита».

- Особое внимание уделяли стандартам перед игрой с «Зенитом». Информации достаточно для подготовки. Мы продуктивно провели паузу, несмотря на погоду в Казани, - приводит слова Шаронова «РИА Новости».

Напомним, что встреча состоится 23 ноября в Казани.

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