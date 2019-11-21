Роман Шаронов: Перед игрой с «Зенитом» особое внимание уделяли стандартам Тренер «Рубина» Роман Шаронов – о подготовке казанской команды к матчу 17-го тура чемпионата России против «Зенита».

Загрузка... - Особое внимание уделяли стандартам перед игрой с «Зенитом». Информации достаточно для подготовки. Мы продуктивно провели паузу, несмотря на погоду в Казани, - приводит слова Шаронова «РИА Новости». Напомним, что встреча состоится 23 ноября в Казани.