Диего Коста пропустит три месяца Форвард перенес операцию по удалению грыжи межпозвоночного диска в шейном отделе.

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Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста перенес операцию по удалению грыжи межпозвоночного диска в шейном отделе. Сроки восстановления после хирургического вмешательства составят, ориентировочно, три месяца, сообщает официальный сайт мадридцев.

В текущем сезоне Коста принял участие в 11 матчах чемпионата Испании, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.