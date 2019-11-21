«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 17-го тура молодежного первенства «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в гостевом матче 17-го тура молодежного первенства со счетом 3:1.

В составе московского клуба голами отметились Артур Черный (14-я минута) и Михаил Агеев (16, 90+1). У тамбовской команды отличился Кирилл Большаков (61).

Встреча основных команд в рамках 17-го тура российской премьер-лиги состоится завтра в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.