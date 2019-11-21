Бомбардир из ПФЛ заинтересовал лидеров ФНЛ Полузащитник «Зоркого» Никита Кашаев может перейти в команду из верхней части таблицы Футбольной национальной лиги.

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Sobesednik.ru утверждает, что Никита Кашаев, который в нынешнем сезоне забил в ПФЛ 13 мячей за команду «Зоркий» из подмосковного Красногорска, заинтересовал несколько клубов из лидирующей пятерки ФНЛ. Есть не только те, кто зимой готов пригласить 27-летнего полузащитника на просмотр, но и те, кто уже готов подписать контракт.

Со своими 13 голами Кашаев в данный момент лучший бомбардир и в зоне «Центр», и во всей лиге в целом.

В настоящий момент в ФНЛ лидирует «Торпедо», набрав 51 очко в 24 турах. Далее идут «Ротор» и «Химки» (по 49 очков), «Чертаново» (45) и «Нефтехимик».

Также стоит отметить, что по данным источника, из всех четырех вышеперечисленных клубов именно «Торпедо» пока не проявляют заинтересованности в игроке.