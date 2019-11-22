Магомед Оздоев: В матче с Бельгией мы точно не заслуживали поражения - Советский спорт
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22 ноября 2019 11:12ФутболЛипкин Антон

Магомед Оздоев: В матче с Бельгией мы точно не заслуживали поражения

Россия проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020.

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев высказался о том, что в финальном турнире Евро-2020 национальной команде предстоит вновь встретиться с Бельгией.

«Если оценивать нашу недавнюю встречу с бельгийцами в Санкт-Петербурге, то мы точно не заслуживали в ней поражения, – приводят «Известия» слова 27-летнего Оздоева. – Мы хорошо играли. В целом наша команда показала качественный футбол, но были какие-то ошибки, которые не позволили рассчитывать на большее».

Напомним, в отборочном турнире Россия потерпела два поражения – оба от Бельгии (1:3 – в Брюсселе и 1:4 – в Санкт-Петербурге).

На данный момент известно, что в финальном турнире Россия сыграет в группе B с Бельгией и Данией. Жеребьевка Евро-2020 пройдет 30 ноября.

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