Магомед Оздоев: В матче с Бельгией мы точно не заслуживали поражения Россия проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020.

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев высказался о том, что в финальном турнире Евро-2020 национальной команде предстоит вновь встретиться с Бельгией.

«Если оценивать нашу недавнюю встречу с бельгийцами в Санкт-Петербурге, то мы точно не заслуживали в ней поражения, – приводят «Известия» слова 27-летнего Оздоева. – Мы хорошо играли. В целом наша команда показала качественный футбол, но были какие-то ошибки, которые не позволили рассчитывать на большее».

Напомним, в отборочном турнире Россия потерпела два поражения – оба от Бельгии (1:3 – в Брюсселе и 1:4 – в Санкт-Петербурге).

На данный момент известно, что в финальном турнире Россия сыграет в группе B с Бельгией и Данией. Жеребьевка Евро-2020 пройдет 30 ноября.