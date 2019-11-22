«Зенит» добыл победу над «Рубином» в молодежном первенстве России - Советский спорт
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22 ноября 2019 14:43ФутболГичунцев Артур

«Зенит» добыл победу над «Рубином» в молодежном первенстве России

Встреча прошла в Казани.

Матч 17-го тура молодежного первенства России «Рубин» – «Зенит» завершился победой гостей со счетом 2:0.

В составе питерского клуба отличились Кирилл Кравцов (70-я минута), а также Максим Бачинский (90+2).

Таким образом, сине-бело-голубые набрали 27 очков и вышли на 7-е место в таблице. Что касается «Рубина», то казанский клуб занимает 12-ю позицию. В его активе 20 баллов.

Добавим, что матч основных команд состоится 23 ноября и стартует в 14.00 мск.

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