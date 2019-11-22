Футболисты «Динамо» обыграли «Ростов» в молодежном первенстве Встреча основных команд состоится 23 ноября и стартует в 16.30 мск.

Загрузка...

Матч 17-го тура молодежного первенства России «Динамо» (Москва) – «Ростов» завершился победой столичного клуба со счетом 1:0.

Автором победного гола стал Максим Данилин. Он отличился на 17-й минуте.

Таким образом, бело-голубые набрали 38 очков и продолжают занимать 1-е место в таблице. «Ростов», у которого 20 баллов, расположился на 11-й позиции.