Гжегож Крыховяк: Через три дня с «Байером» сыграть нужно намного лучше Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк - о победе над «Тамбовом» (3:2) в матче 17-го тура чемпионата России.

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- Очень жесткая игра. Было важно победить, потому что наша безвыигрышная серия составляла пять матчей. Почему пропустили быстрый гол в начале второго тайма? Нужно было сохранять концентрацию. Во втором тайме играли плохо. Через три дня у нас матч с «Байером», и если мы хотим победить, сыграть нужно намного лучше, - цитирует полузащитника пресс-служба «Локомотива».

Добавим, что после этой победы «Локомотив» набрал 34 очка и продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» на своем поле примет «Динамо».