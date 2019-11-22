Гжегож Крыховяк: Через три дня с «Байером» сыграть нужно намного лучше

- Очень жесткая игра. Было важно победить, потому что наша безвыигрышная серия составляла пять матчей. Почему пропустили быстрый гол в начале второго тайма? Нужно было сохранять концентрацию. Во втором тайме играли плохо. Через три дня у нас матч с «Байером», и если мы хотим победить, сыграть нужно намного лучше, - цитирует полузащитника пресс-служба «Локомотива».
Добавим, что после этой победы «Локомотив» набрал 34 очка и продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» на своем поле примет «Динамо».
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