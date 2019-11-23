Тренер «Гремио» подарил футболисту 9 тысяч евро за гол через себя - Советский спорт
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23 ноября 2019 11:58ФутболГичунцев Артур

Тренер «Гремио» подарил футболисту 9 тысяч евро за гол через себя

Об этом сообщают бразильские СМИ.

Главный тренер «Гремио» Ренато Порталуппи сдержал свое слово. Ранее он обещал подарить автомобиль футболисту, который забьет гол ударом через себя.

В матче чемпионата страны с «Шапекоэнсе» полузащитник Лусиано выполнил требование наставника и принес победу своей команде (1:0).

На пресс-конференции специалист продемонстрировал СМИ чек, в котором говорится, что он перевел игроку 9 тысяч евро. По его словам, футболист отказался от машины и попросил деньги.

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