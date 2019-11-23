Тренер «Гремио» подарил футболисту 9 тысяч евро за гол через себя

Главный тренер «Гремио» Ренато Порталуппи сдержал свое слово. Ранее он обещал подарить автомобиль футболисту, который забьет гол ударом через себя.
В матче чемпионата страны с «Шапекоэнсе» полузащитник Лусиано выполнил требование наставника и принес победу своей команде (1:0).
На пресс-конференции специалист продемонстрировал СМИ чек, в котором говорится, что он перевел игроку 9 тысяч евро. По его словам, футболист отказался от машины и попросил деньги.
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