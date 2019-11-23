Коновалов может перейти в «Сочи» - Советский спорт
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23 ноября 2019 12:43ФутболНечаев Юрий

Коновалов может перейти в «Сочи»

Об этом сообщает ФАН.

По сведениям источника, дебютант премьер-лиги ФК «Сочи» заинтересован в приобретении полузащитника «Рубина» Игоря Коновалова.

Сообщается, что казанцы готовы расстаться с футболистом за 4 млн евро. Ранее интерес к игроку проявляли «Зенит» и «Динамо».

23-летний Коновалов перебрался в «Рубин» из «Кубани» в 2018 году за 400 тыс. евро. Он провел 52 матча в составе казанцев, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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