Малком – о «Бордо»: Я всегда буду болельщиком этого клуба Бразильский нападающий не скрывает своей симпатии к французскому клубу.

Самое дорогое приобретение летнего трансферного окна для санкт-петербургского «Зенита» 22-летний бразилец Малком в эфире французскому RMC Sport признался, что всегда будет болеть за свою бывшую команду – «Бордо», в котором успешно выступал на протяжении трех сезонов, а в 2018 году был выкуплен «Барселоной».

– «Бордо» навсегда останется в моем сердце, потому что эта команда придала мне уверенности и дала шанс играть в Европе. Не знаю, вернусь ли однажды в «Бордо», но я всегда буду болельщиком этого клуба. Слежу ли я за результатами? Конечно! У меня есть друг – Максим Пундже , с которым мы разговариваем почти каждый день. Он мой друг на поле и за его пределами, а еще он великолепный футболист», – сказал бразилец.

Намомним, что в составе «Бордо» Малком сыграл в 84 встречах чемпионата Франции, забив 20 голов и отдав 13 голевых передач.